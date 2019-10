Chievo-Crotone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Chievo sfida la capolista Crotone nella 10ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Michele Marcolini sfida il capolista di Giovanni Stroppa nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie B. I veneti si trovano al 7° posto in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta, i calabresi invece guidano la graduatoria assieme al a quota 18 con un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

Segui Chievo-Crotone in diretta streaming su DAZN

Gli unici due precedenti in Serie B fra le due formazioni si sono conclusi entrambi con un successo dei gialloblù. Il Chievo è in buona forma e viene da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre i pitagorici hanno fatto ancora meglio, con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite giocate.

I due attaccanti Filip Djordjevic e Riccardo Meggiorini sono i migliori marcatori fra i gialloblù con 4 reti realizzate a testa, meglio di loro ha fatto il bomber dei rossoblù Simy, autore già di 6 goal nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHIEVO-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chievo-Crotone

Chievo-Crotone Data: 29 ottobre 2019

29 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CHIEVO-CROTONE

Chievo-Crotone si disputerà la sera di martedì 29 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di . Il confronto, che sarà diretto dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, sarà il 3° fra le due squadre nel campionato di Serie B.

Sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Chievo-Crotone. La gara sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione, e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti con un abbonamento Sky attivo potranno seguire la gara in tv anche grazie all'applicazione disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire la partita Chievo-Crotone in diretta streaming su pc o notebook e su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo occorrerà scaricare la app e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e il match integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Marcolini si affiderà al 4-3-1-2 e dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti per infortunio: su tutte quelle di Djordjevic in attacco e di Vignato sulla trequarti. Davanti al portiere Semper, l'ex centrocampista schiererà una difesa esperta con Dickmann e Brivio terzini e coppia centrale composta da Cesar e Vaisanen. A centrocampo Segre e Salvatore Esposito affiancheranno il playmaker Obi. Davanti Giaccherini spazierà sulla trequarti alle spalle del tandem composto ancora una volta da Meggiorini e Alejandro Rodríguez.

Stroppa risponderà mandando in campo i calabresi con il 3-5-2. Out in 5: Maxi Lopez, Curado, Marrone, Nalini e Ruggiero, tutti infortunati. In attacco il brasiliano Messias sarà il partner del bomber Simy. A centrocampo Molina e Mazzotta presidieranno le due fasce, con Barberis in cabina di regia e Zanellato e Benali interni. Dietro, davanti al portiere Cordaz, la linea a tre sarà guidata da Spolli, con Cuomo e Golemic ai suoi lati.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Obi, Sal. Esposito; Giaccherini; Meggiorini, A. Rodríguez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Spolli, Golemic; Molina, Zanellato, Barberis, Benali, Mazzotta; Simy, Messias.