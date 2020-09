Chievo-Catanzaro dove vederla: Rai o Mediaset? canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Chievo e Catanzaro si sfidano nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

CHIEVO-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Catanzaro

-Catanzaro Data: 30 settembre 2020

30 settembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Rai Sport

Streaming: Rai Play

Chievo e Catanzaro si sfidano per il secondo turno eliminatorio di Coppa . Gara secca al Bentegodi di : chi vince approda al turno successivo, chi perde viene eliminato in anticipo dalla competizione.

Il favoritismo va naturalmente dalla parte del Chievo, formazione di Serie B che nella scorsa stagione si è issato fino alle semifinali playoff per provare a tornare in A. Il Catanzaro gioca invece in Serie C, con l'ambizione però di tornare nella serie cadetta 14 anni dopo l'ultima volta.

Per il Chievo si tratta dell'esordio stagionale in . Il Catanzaro, invece, ha già disputato il primo turno eliminatorio, qualificandosi grazie a un 2-1 interno ottenuto in rimonta contro la Virtus Francavilla.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Chievo-Catanzaro: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CHIEVO-CATANZARO

Chievo-Catanzaro, gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia, è in programma per il tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18. Si giocherà come detto allo stadio Bentegodi di Verona.

Chievo-Catanzaro è una delle sfide di Coppa Italia visibili in televisione. La gara sarà infatti trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, che ha acquisito i diritti della competizione, e in particolare da Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre, 227 di Sky).

La sfida tra Chievo e Catanzaro sarà visibile non soltanto in , ma anche in : per vederla sarà sufficiente collegarsi al sito di Rai Sport, oppure scaricare l'applicazione gratuita Rai Play, utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Bertagnoli, Obi, Palmiero, Garritano; Fabbro, Djordjevic. All. Aglietti

CATANZARO (3-5-1-1): Branduani; Riggio, Fazio, Pinna; Casoli, Urso, Verna, Corapi, Contessa; Di Piazza, Carlini.