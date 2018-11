Chievo-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

Il Chievo ospita il Bologna nella sfida salvezza della 12ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Chievo di Gian Piero Ventura ospita il Bologna di Pippo Inzaghi nella sfida salvezza della 12ª giornata del campionato di Serie A. Se i gialloblù, cui è stata inflitta una penalizzazione iniziale di 3 punti per il caso delle plusvalenze fittizie, sono al momento in fondo alla classifica a quota -1, e hanno ottenuto finora solo 2 pareggi e 9 sconfitte, gli emiliani sono quart'ultimi con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Per i Mussi il miglior realizzatore è l'attaccante polacco Mariusz Stepinski, autore di 3 goal in 11 presenze, fra gli emiliani invece il più prolifico è il centravanti paraguayano Federico Santander, che ha segnato 3 reti in 11 gare giocate. Il Chievo è reduce da ben 7 sconfitte consecutive, mentre il Bologna ha rimediato 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA CHIEVO-BOLOGNA

Chievo-Bologna si giocherà domenica 11 novembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La sfida fra i veneti e gli emiliani, valevole per la 12ª giornata di Serie A, sarà il 27° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE CHIEVO-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La partita Chievo-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport sia sul satellite (253), sia sul digitale terrestre (384). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-BOLOGNA

Ventura potrebbe accantonare il 4-3-2-1 visto contro il Sassuolo e tornare al 3-5-2. A centrocampo ci sarà ancora Obi, anche se Hetemaj è nuovamente a disposizione. Out per infortunio Djordjevic e Pucciarelli, in attacco spazio al tandem Stepinski-Meggiorini, con Birsa in panchina. Assenti per problemi fisici anche Cacciatore, Tomovic e Nicola Rigoni, per squalifica Tanasijevic.

Pippo Inzaghi dovrebbe ritrovare in difesa il brasiliano Danilo, che ha smaltito il problema muscolare alla coscia. A centrocampo duello fra Krejci e Dijks per la corsia mancina, mentre in attacco dovrebbe essere riproposto il tandem composto da Palacio e Santander. Ancora panchina per Falcinelli e Destro.

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; Depaoli, Obi, Radovanovic, Kiyine, Giaccherini; Meggiorini, Stepinski.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mbaye, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Krejci; Palacio, Santander.

ARBITRO CHIEVO-BOLOGNA

L'arbitro della partita della 12ª giornata di Serie A Chievo-Bologna è il signor Daniele Orsato della sezione di Vicenza. L'internazionale veneto ha diretto 9 volte i Mussi, con un bilancio in perfetto equilibrio di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, e 4 volte gli emiliani, che con lui hanno ottenuto una sola vittoria e 3 sconfitte.

HIGHLIGHTS CHIEVO-BOLOGNA

Gli highlights della partita della 12ª giornata di Serie A Chievo-Bologna , con i goal, le migliori occasioni create dalle due squadre, tutti i fatti salienti e le emozioni della gara, saranno disponibili su DAZN tre ore dopo la fine del match.

PRECEDENTI CHIEVO-BOLOGNA

Chievo e Bologna si sono affrontate complessivamente in Serie A 26 volte. Il bilancio dei precedenti vede un sostanziale equilibrio, con 9 successi veneti, 9 pareggi e 8 vittorie degli emiliani. Considerando le gare casalinghe, i gialloblù conducono con 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.