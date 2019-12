Chievo-Benevento dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Chievo sfida il Benevento capolista nella 18ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Michele Marcolini sfida il capolista di Pippo Inzaghi nella 18ª giornata del campionato di Serie B, che si disputerà nel Giorno di Santo Stefano. I veneti sono settimi assieme alla Virtus Entella con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, i sanniti guidano la graduatoria con 40 punti e un cammino di 12 successi, 4 pareggi e un solo k.o.

Segui Chievo-Benevento in diretta streaming su DAZN

Non ci sono precedenti in Serie B fra le due formazioni, e in assoluto le uniche due sfide risalgono allo scorso campionato di , con un bilancio di una vittoria per parte.

Il Chievo è reduce da due sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate nel torneo cadetto, il Benevento invece ha collezionato una striscia vincente di 5 vittorie consecutive.

Riccardo Meggiorini e Filip Djordjevic sono i migliori marcatori dei gialloblù con 4 goal segnati a testa, mentre Nicolas Viola è il giocatore più prolifico dei giallorossi con un bottino di 6 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Chievo-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHIEVO-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chievo-Benevento

Chievo-Benevento Data: 26 dicembre 2019

26 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN e Rai Sport

DAZN e Rai Sport Streaming: DAZN, sito Rai Sport e Rai Play

ORARIO CHIEVO-BENEVENTO

Chievo-Benevento si disputerà il pomeriggio di giovedì 26 dicembre 2019, giorno di Santo Stefano, nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, è previsto per le ore 15.00. Sarà il primo confronto assoluto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfida Chievo-Benevento sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia.

La partita Chievo-Benevento sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla Rai sul canale Rai Sport (57 HD e 58 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 14.45.

Gli utenti DAZN, se lo vorranno, potranno seguire Chievo-Benevento in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricano l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Quando la gara sarà terminata, gli highlights della stessa e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Per tutti gli altri ci sarà la possibilità di seguire la gara di Serie B in diretta streaming in chiaro sia sul sito di Rai Sport, sia attraverso la piattaforma della televisione pubblica, Rai Play.

Marcolini potrebbe rilanciare dal 1' in attacco il serbo Djordjevic, che scalzerebbe Alejandro Rodríguez e farebbe coppia dal 1' con Meggiorini. Alle loro spalle sarà confermato il baby talento Vignato, mentre a centrocampo Salvatore Esposito sarà il regista, con Segre e Di Noia mezzali. In difesa, davanti al portiere Semper, Dickmann e Cotali dovrebbero agire da terzini, con Vaisanen e Rigione a comporre la coppia centrale.

Squadra che vince non si cambia: Pippo Inzaghi è orientato a confermare lo stesso undici che ha superato di misura il nel big match dell'ultimo turno. Davanti il centravanti Coda, alle sue spalle Sau in tandem con Kragl. In mediana Schiattarella playmaker con Hetemaj e Viola mezzali. Fra i pali agirà Montipò, mentre il reparto arretrato sarà composto dai terzini Maggio e Letizia e dalla coppia centrale Antei-Caldirola.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, S. Esposito, Di Noia; Vignato; Meggiorini, Djordjevic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda.