Chiesa trascina l'Italia Under 21 contro la Spagna: due goal per Di Biagio… e il mercato

Protagonista con una doppietta nella gara d'esordio dell'Italia Under 21 all'Europeo di categoria, Chiesa continua a veder crescere il proprio valore.

Trascinatore. Quella di si è rivelata la notte di Federico Chiesa, assoluto trascinatore dell' di Gigi Di Biagio nella vittoria per 3-1 sulla . Davanti a un Dall'Ara gremito per l'occasione, l'attaccante della non ha infatti sbagliato un colpo, guidando gli azzurrini al successo in rimonta nella gara d'esordio all'Europeo Under 21.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Passata in svantaggio dopo la stupenda rete di Ceballos, l'Italia è infatti tornata in partita grazie al pareggio di Chiesa sul finire del primo tempo, quando l'attaccante azzurro ha mostrato una grande fetta del suo repertorio.

Stop elegante ad accogliere l'intelligente cambio campo di Barella, scatto bruciante a saltare l'avversario e tiro-cross imparabile per siglare l'1-1. Una prova di forza alla quale si è poi aggiunta quella dose di opportunismo mostrata nella ripresa, quando sempre Chiesa ha portato in vantaggio gli azzurri sfruttando una palla vagante nel cuore dell'area spagnola.

Due goal che gli hanno permesso di diventare il primo giocatore dell'Italia a realizzare una doppietta contro la Spagna nella fase finale di un Europeo Under 21 dopo Giovanni Stroppa (marzo 1990), per la gioia dei suoi estimatori.

Legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel 2022, Chiesa è finito da tempo nei radar della . L'esterno d'attacco viola sarebbe infatti perfetto per il gioco di Maurizio Sarri, ufficializzato oggi come nuovo tecnico per i prossimi tre anni, ma i bianconeri dovranno vedersela con Rocco Commisso.

Il nuovo presidente della Fiorentina ha infatti già annunciato di voler trattenere il giocatore a Firenze almeno per un altra stagione, con prestazioni come quella realizzata questa sera che non possono fare altro che far lievitare il prezzo del gioiello viola sul mercato.

Una stima nei confronti di Chiesa ribadita anche questa sera, quando ha commentato la vittoria dell'Italia, come riportato in un tweet dalla Fiorentina.

"Che partita stasera, magnifica prestazione degli azzurrini, davvero una grande emozione ed un grandissimo Federico Chiesa, che gioia! Forza Azzurri e forza Federico!"

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: «Che partita stasera, magnifica prestazione degli azzurrini, davvero una grande emozione ed un grandissimo Federico Chiesa, che gioia! Forza Azzurri e forza Federico!»#U21EURO #ItaSpa 3-1 @FIGC pic.twitter.com/whMtkBiCpB — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 16, 2019

A sottolineare il ruolo da leader che il giocatore ha ricoperto in campo questa sera ci ha poi pensato il CT degli azzurrini Gigi Di Biagio, intervistato dalla 'Rai' al termine dell'incontro.

"Non ho parole. Era lui che li trascinava, non io".

Una doppia investitura che dimostra quanto Federico Chiesa sia ormai diventato un perno sia della Fiorentina che della Nazionale, in attesa di capire se però il suo futuro sarà ancora in Toscana o se qualcuno riuscirà ad attrarlo dalle parti di nel corso dell'estate.