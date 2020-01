Chiesa torna a parlare: "Voglio aiutare la Fiorentina a risalire la classifica"

Anno nuovo, vita nuova per Federico Chiesa che nel 2019 ha vissuto mesi molto difficili tra voci di mercato e un fastidioso infortunio alla caviglia che lo ha pesantemente limitato.

Ora però Chiesa, ai microfoni di 'Viola Channel', promette di mettersi completamente a disposizione per aiutare la .

"Entrare al Franchi e vedere i 1° gennaio 8.000 tifosi è stata un'emozione incredibile, nessuno se lo aspettava. Stiamo vivendo un momento non facile soprattutto per la classifica ma la vicinanza dei tifosi l'abbiamo sentita. Vogliamo fare bene per noi stessi e per loro".