Chiesa traccia i tempi di recupero: "Penso di essere pronto per inizio settembre"

L'ex Fiorentina non vede l'ora di giocare con Vlahovic: "E' un grande calciatore. La maglia numero 10? Saprete a luglio...".

Ai box da fine gennaio in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore rimediata all'Olimpico contro la Roma, Federico Chiesa ha ufficialmente fatto partire il countdown che porterà dritto al suo rientro in campo, previsto naturalmente in occasione della nuova stagione.

Intervistato dalla stampa, presente nel contesto dell'inaugurazione di un nuovo Hub Educativo 0-18 anni a Torino, in un evento organizzato in collaborazione con Save The Children, il figlio d'arte ha tranquillizzato i tifosi bianconeri in merito ai tempi di recupero dal problema fisico.

"Il mio sogno è tornare il prima possibile, ma bisogna rispettare delle tabelle. Lo staff medico mi sta aiutando in tutto per tutto, è fantastico. Penso per inizio settembre di essere pronto, però vediamo".

Rispetto all'ultima partita disputata a gennaio, nel reparto d'attacco troverà un nuovo compagno, Dusan Vlahovic.

"Non vedo l’ora di giocare con Vlahovic, è un grande calciatore".

La maglia numero 10 non ha più un padrone dopo l'addio di Paulo Dybala: nelle prossime settimane potrebbero esserci novità a riguardo, con Chiesa possibile protagonista.

"La maglia numero 10? Farebbe piacere a chiunque, alla Juve l’hanno indossata grandi campioni. A luglio saprete…".