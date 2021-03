Chiesa-show in Juventus-Porto: doppietta inutile per la qualificazione

Federico Chiesa commovente in Juventus-Porto: segna due reti e tiene a galla i suoi, beffati da Oliveira nei supplementari.

Quattro goal in otto gare di Champions League, tre dei quali tra andata e ritorno degli ottavi di finale: nel cammino europeo della Juventus c'è impresso forte e chiaro lo zampino di Federico Chiesa, l'uomo della provvidenza che però non è bastato per evitare l'eliminazione.

Il figlio d'arte si è sostituito a Cristiano Ronaldo in tutto e per tutto, costante spina nel fianco della difesa lusitana con i suoi inserimenti senza palla che hanno fatto penare e non poco Pepe, il migliore dei suoi per distacco.

Se per la prima rete è stato usato il 'fioretto', per il raddoppio c'è stato bisogno del fiuto da bomber vero, retaggio lasciato in dote da papà Enrico: un terzo tempo degno di una vera prima punta, lui che in realtà è un tuttofare dai polmoni d'acciaio.

Gli stessi polmoni che al 'do Dragão' avevano tenuto a galla la Juventus con il 2-1 della speranza, replicato a parti invertite nel ritorno e valevole l'allungo ai tempi supplementari.

1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano 🇮🇹 a segnare almeno due gol in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League con la Juventus da Filippo Inzaghi, nell'aprile 1999 contro il Manchester United. Strabiliante.#JuvePorto #UCL pic.twitter.com/Wf4O4KmT7A — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2021

La grandiosità della prestazione di Chiesa è raccolta in un dato per nulla banale: era dall'aprile 1999 che un calciatore italiano della 'Vecchia Signora' non segnava almeno due goal in una partita della fase ad eliminazione diretta di Champions (allora fu Filippo Inzaghi a realizzare una doppietta contro il Manchester United).

Due perle, purtroppo per lui, inutili ai fini del passaggio del turno: a far festa è il Porto di Sergio Conceiçao, giustiziere nuovamente di un'italiana dopo aver fatto fuori la Roma nel 2019.