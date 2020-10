Chiesa saluta la Fiorentina: "Ringrazio i tifosi e la società, chi insulta non ama il calcio"

E' il giorno della presentazione di Federico Chiesa in casa : il club bianconero, dopo la sconfitta in contro il , presenta il suo ultimo importante acquisto, che ha già giocato tre partite con la nuova maglia.

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex ha parlato dei suoi primi mesi a :

"Ringrazio pubblicamente la Fiorentina e la città di Firenze, mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio Della Valle, il presidente Commisso e i tifosi della Fiorentina, che mi hanno supportato sempre nel bene e nel male".

Il giocatore della Nazionale ha commentato poi anche le minacce ricevute dal fratello dopo il suo passaggio alla Juventus:

"Non voglio fare nessuna polemica, quelle non sono persone che tifano la Fiorentina o che amano il calcio, non c'entra niente il mio trasferimento. Sono persone che usano i social per offendere, ora penso al futuro della Juventus".