Chiesa, oro della Juventus e incubo di Gasperini: goal decisivo in finale

Doveva uscire, ma ha fatto in tempo a segnare il goal decisivo. Nel 2018 Gasp lo aveva pizzicato pubblicamente. L'Atalanta la sua vitttima preferita.

Ancora una volta Federico Chiesa. La Juventus si affida al classe 1997 in un big match. Come contro il Milan in campionato all'andata, come contro il Porto in Champions League. L'ex Fiorentina non manca di essere decisivo nelle grandi occasioni, dimostrando di essere un giocatore da Juventus.

Contro l'Atalanta, inoltre, Chiesa si scatena: è il suo bersaglio preferito in assoluto, con 5 goal segnati in carriera. A nessun'altra squadra ha segnato così tanto in carriera, tra Fiorentina e maglia bianconera. Questa volta però il goal pesa un po' di più. Perché vale il secondo trofeo stagionale, il regalo più grande per il suo allenatore.

E pensare che doveva uscire. Sul 'cubo del cambio' era già pronto Paulo Dybala, che stava ricevendo indicazioni da Pirlo mentre Chiesa riceveva la palla di Kulusevski. E il prescelto per uscire sembrava essere proprio il numero 22, fino a quel momento un po' sotto tono rispetto agli standard. Con un palo clamoroso colpito qualche minuto prima.

Alla fine, per una coincidenza, Chiesa è rimasto in campo. Ha segnato. Ha condannato l'Atalanta alla seconda sconfitta in finale di Coppa Italia in tre anni. Ha riscattato la sconfitta dell'anno prima ai rigori contro il Napoli. Ha regalato alla Juventus un trofeo, togliendolo a Gian Piero Gasperini.

Proprio con il tecnico tre anni fa aveva avuto qualche scaramuccia dopo un Fiorentina-Atalanta, terminato 2-0 per i viola con il numero 25 protagonista. Era stato al centro di un episodio discusso, un rigore che ha scatenato qualche polemica.

"Chiesa è un gran giocatore, con ogni probabilità il talento più promettente per la nostra Nazionale, ma questi comportamenti sono esagerati e penso che andrebbe punito affinché capisca che così non si può andare avanti", aveva dichiarato il tecnico a 'Sky Sport'.

Questa sera i due si sono ritrovati uno di fronte all'altro. Con uno spirito diverso. Con Chiesa che ha deciso la partita con il suo goal e portato la Coppa Italia numero 14 alla Juventus. Venendo eletto anche MVP della finale. Al suo primo anno, un ottimo bottino.