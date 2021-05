Chiesa rivela uno dei momenti più duri: "A 13 anni ho pensato di smettere"

Federico Chiesa ricorda quando pensò seriamente di smettere col calcio: "Facevo fatica rispetto ai miei coetanei, fu durissima".

Nella vita di un calciatore ci sono sempre dei momenti brutti, in cui viene voglia di dire basta per dedicarsi ad altro: nel caso di Federico Chiesa, questo momento è capitato in tenera età, quando non era ancora l'esterno devastante che abbiamo imparato a conoscere.

Intervenuto nel corso del webinar organizzato da 'Randstad', il gioiello della Juventus ha parlato a cuore aperto di quando pensava seriamente di smettere col calcio, preso dallo sconforto per dei miglioramenti tecnici e fisici che tardavano ad arrivare.

"Nelle giovanili la mia carriera era un po' in salita. A 13 anni vedevo i miei compagni crescere sia dal punto di vista fisico che tecnico, mentre io facevo tanta fatica a tenere il ritmo: dovetti retrocedere di un anno per poter giocare di più. Era così dura che ho pensato di smettere. Ma, grazie alla mia determinazione e all'aiuto dei genitori e di un mister che mi ha fatto crescere come persona, ho iniziato a considerare l'allenamento quotidiano come una partita, la mia sfida personale".

I piani per il futuro sono chiari: il sogno è alzare la Champions League e lasciare un'impronta nei ragazzi che sognano di sfondare nel mondo del calcio.