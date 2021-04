Chiesa sull'impatto alla Juve: "Ho trovato continuità, grazie Pirlo"

L'uomo in più della Juventus. Federico Chiesa, dopo un avvio di stagione altalenante e pieno di interrogativi, si è preso Madama diventando un pilastro del progetto Pirlo.

L'ex Fiorentina, intervistato da 'Sky', prova a spiegare cos'è che lo ha portato ad impennare l'asticella diventando uno dei migliori interpreti del gioco bianconero.

"Credo che quello che mi abbia caratterizzato quest'anno sia stata la continuità di prestazione, è ciò in cui penso di essere migliorato di più. E i risultati, ovviamente, vengono da soli".

"Sicuramente è un po' tutto: dal giocare con i campioni, a vedere come si allenano, all'allenarsi insieme a loro, a quello che mi ha insegnato e mi chiede il mister. E soprattutto anche la mentalità che c'è alla Juve, il volersi migliorare sempre e vincere".

Da parte di Chiesa, parole d'elogio e gratitudine nei confronti di Pirlo.

"In questi mesi, da quando sono arrivato, mi ha aiutato tantissimo soprattutto per la fiducia che mi ha dato: devo soltanto ringraziarlo. Ogni giorno mi dà consigli su come migliorare il mio gioco, dalla fase difensiva a quella d'attacco".