Chiesa e la Fiorentina, separazione difficile: insulti al fratello sui social

Lorenzo Chiesa, classe 2004, gioca nelle giovanili della Fiorentina. I tifosi hanno messo nel mirino anche lui dopo la partenza di Federico.

L’addio di Federico Chiesa sta lasciando strascichi pesanti, come in molti già prevedevano. Anche la società stessa, attraverso le parole di Rocco Commisso, ha fatto capire che la separazione con il giocatore non è stata facile.

“La prima cosa che ho fatto l’anno scorso è stato parlare con lui. Ora invece non ho ricevuto nemmeno una telefonata. Non penso di meritarmelo perché né io, né la mia famiglia abbiamo detto niente di brutto su di lui”.

Anche alcuni tifosi si sono scagliati contro il giocatore, ma non solo. Nel mirino è finito anche Lorenzo Chiesa, classe 2004, 16 anni, fratello di Federico. Gioca nelle giovanili della e, secondo il ‘Corriere di Firenze’, probabilmente ci rimarrà.

Il clima, però, non è facile. Una parte dei fan viola ha commentato con insulti e attacchi personali alla famiglia le sue ultime foto su Instagram. Altri, invece, lo hanno difeso.

Nonostante questo, Lorenzo dovrebbe rimanere ancora a Firenze e non seguirà, almeno per ora, il fratello Federico. Anche se si preannunciano tempi duri.