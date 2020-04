Chiesa come Dybala? Il progetto di Giuseppe Iachini alla ha scadenza in certa, ma tra gli obiettivi ha quello di rendere il classe 1997 molto simile al numero 10 della .

Alla 'Gazzetta dello Sport' l'allenatore viola ha paragonato i due giocatori, facendo un parallelismo sulle caratteristiche.

"Il futuro è dalla sua parte. Sono felice che sia tornato nuovamente a sorridere e a fare prestazioni importanti. Sul piano della vivacità, della velocità, della tecnica in velocità e della pericolosità lo vedo sicuramente simile a Dybala. Probabilmente Paulo è più attaccante, ma Federico sta lavorando per poter essere determinante anche in quella zona del campo. Come dimostrano i goal e le occasioni che sta avendo ultimamente".