Chiesa alla Juventus, Commisso dice no: "Voglio farlo diventare una bandiera"

Rocco Commisso esclude nuovamente la cessione di Chiesa e vuole fare grande la Fiorentina: "C'è da interrompere l'egemonia della Juventus".

Solo fino a un mese fa il matrimonio tra Federico Chiesa e la sembrava praticamente cosa fatta, ora però l'arrivo di Rocco Commisso ha cambiato tutto.

Il nuovo presidente della infatti, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', ribadisce di non voler assolutamente cedere il gioiello della Viola.

"Caso? Non è un caso. Non ho voluto disturbare lui e la sua concentrazione. Per lo stesso motivo non ho chiamato il padre. Era impegnato in un Europeo importantissimo, sarei stato inopportuno. Io dico solo che ho fiducia di poterlo tenere con noi, di trasformarlo in bandiera e costruirgli una squadra attorno. E’ un figlio del settore giovanile, il simbolo di una squadra e già un volto azzurro: siamo orgogliosi".

Commisso insomma non ha dubbi sul da farsi e non teme neppure la possibile rottura con Chiesa che, secondo 'Il Corriere dello Sport', a quel punto potrebbe decidere di lasciare la Fiorentina nel 2022 a parametro zero.

"Non temo niente, parleremo non appena possibile".

D'altronde anche la Juventus, al momento, non potrebbe comunque affondare il colpo su Chiesa dato che i bianconeri stanno chiudendo l'onerosa operazione De Ligt e per acquistare Chiesa servirebbe un assegno da almeno 70 milioni di euro. Assegno per cui sarebbe prima necessario procedere alla cessione di un big dell'attacco tra Dybala e Douglas Costa.

La sensazione insomma è che alla fine Chiesa possa davvero restare alla Fiorentina almeno per un'altra stagione, anche perchè Commisso metterà sul piatto un progetto decisamente ambizioso.

"Sogno, in un tempo che in questo momento non posso quantificare, di portare la Fiorentina in alto, di arrivare anche a lottare per lo scudetto. L’ho detto fin dall’inizio che in qualche modo, c’è da provare ad interrompere l’egemonia della Juventus. Io sono pronto a metterci i soldi e il cuore, ma non faccio promesse".

Basterà per convincere Chiesa a respingere il corteggiamento della Vecchia Signora?