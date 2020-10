Chiesa, ‘addio’ da capitano alla Fiorentina: ma gli ultras gli fanno togliere la fascia di Astori

Chiesa ha giocato contro la Sampdoria con la fascia al braccio, ma non quella in ricordo di Davide Astori: una pretesa dei tifosi della Fiesole.

Federico Chiesa e la sembrano sempre più vicini a dirsi addio. Il classe 1997 sembra in procinto di trasferirsi alla , è in attesa che i club trovino un accordo per realizzare il suo grande sogno: giocare per lo scudetto.

Se così sarà, l’addio alla maglia viola sarebbe stato amaro, con la sconfitta interna per 1-2 contro la . Colpendo anche un palo nel finale, che poteva cambiare forse non la storia della stagione, ma quantomeno il risultato.

Chiesa, inoltre, ha indossato la fascia di capitano in assenza di Pezzella e Ribéry. Una scelta voluta sia da Beppe Iachini sia dal gruppo, che lo hanno riconosciuto come leader e lo hanno voluto premiare.

La fascia indossata da Chiesa non è stata però quella che abitualmente porta sul braccio Pezzella o che sabato scorso contro l’ aveva Ribéry. Bensì una ‘normale’ fascia standard della Lega Calcio.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, alcuni gruppi della Curva Fiesole, della frangia più calda del tifo viola, hanno preteso che Chiesa non indossasse la fascia in ricordo di Davide Astori, in quanto ritenuto da loro ‘non meritevole’.