Chiellini vuole la svolta in Supercoppa Italiana: "La Juventus ne ha lasciate già troppe..."

Reduce da due sconfitte in finale di Supercoppa, Chiellini vuole dimenticare e portare a casa il primo trofeo del 2019: "Cristiano si esalta".

Due sconfitte di fila contro Milan e Lazio. Qualcosa di difficile da comprendere per la Juventus , abitutata a vincere praticamente tutto in territorio italiano da qualche stagione a questa parte. Nuovamente contro i rossoneri, Madama vuole riscattare gli ultimi due k.o in Supercoppa Italiana.

Campione d'Italia e della Coppa Italia in maniera costante con Conte prima e Allegri poi, la Juventus ha battuto il Milan quasi sempre in gara secca nelle ultime sfide, escludendo proprio la Supecoppa a Doha nel 2016:

"Ci teniamo a questo trofeo, alla Supercoppa Italiana. E' un peccato non averlo portate a casa in questi ultimi anni, vogliamo dimostrare la nostra voglia di vincerlo. Ne abbiam lasciato un po' troppe di queste coppe ultimamente...".

Contro Lazio e Milan non c'era ovviamente Cristiano Ronaldo , arrivato in estate e pronto a essere decisivo con la sua Juventus:

"Cristiano Ronaldo ci porterà lontano, è un giocatore che in queste partite si esalta. Lo vedo concentrato e voglioso di essere decisivo domani sera, come del resto tutti i suoi compagni della Juventus. Sarà una partita difficile, ma vogliamo iniziare il 2019 alzando un trofeo".

Da una parte Cristiano Ronaldo, dall'altra parte a meno di sorprese di calciomercato ci sarà Higuain . Amico ed ex compagno di Chiellini:

"Gonzalo è una persona generosa e buona, ma anche un giocatore completo a 360°: fa giocare bene la squadra ed è letale sotto porta. Dobbiamo essere bravi a spegnerlo e non farlo entrare in partita. Vogliamo offrire un bello spettacolo, per il calcio italiano è una grande occasione".

A Jeddah Chiellini avrà l'occasione di avvicinare Buffon per trofei vinti con la maglia della Juventus: il difensore bianconero è infatti a 15 titoli alla pari di Marchisio e Conte, uno in meno di Del Piero e quattro rispetto all'attuale portiere del PSG. Fuoco alle polveri.