Chiellini vuole esserci contro l'Inter: in settimana amichevole 'ad hoc' con l'U23 o l'U19

Chiellini vuole bruciare le tappe dopo l'esordio contro il Brescia. Ha chiesto di giocare una amichevole in settimana per continuare il rodaggio.

L'obiettivo di Giorgio Chiellini è chiaro: essere in campo da titolare nella super-sfida dell'Allianz Stadium contro l' domenica 1 marzo. Non sarà facile, ma con il rientro contro il il capitano della ha dimostrato di essere pronto e di non essere disposto ad aspettare ancora a guardare i suoi compagni dalla panchina.

E così, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Chiellini avrebbe chiesto alla Juventus di giocare una partita 'ad hoc' in settimana per mettere ancora minuti nelle gambe. Lo aveva già annunciato Sarri dopo il Brescia.

"Vedremo se riusciremo a fargli fare una partita con l’Under 23 o l’Under 19".

La partita giocata da Chiellini dovrà essere o mercoledì o giovedì. Il difensore bianconero chiede una gara amichevole, magari contro una squadra di Serie D, come fatto a metà della scorsa settimana contro il Chisola, club di Eccellenza.

L’U19 mercoledì pomeriggio sarà in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Primavera con la . Potrebbe essere un'idea ma ancora non c'è nulla di certo e sarebbe meglio per Chiellini giocare una amichevole.

Intanto il difensore dovrà farsi trovare pronto già a partire dalla partita contro la : con la squalifica di Bonucci sarà l'unico centrale in panchina.