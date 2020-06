Chiellini sulla Lazio: "Si godano questo momento, ma non in eterno"

Giorgio Chiellini nella lunga intervista al 'Corriere dello Sport', dopo aver elogiato Zlatan Ibrahimovic, ha parlato anche della corsa per lo Scudetto. Con questo 'nuovo' campionato, secondo il difensore della , tutto potrà essere messo in discussione.

"La ? Perché tutti danno l’ per morta? Conoscendo l’allenatore e i giocatori, non la trascurerei, in un mini campionato matto 9 punti sono niente. E se batte la in casa i punti scendono a sei. Certo, la Lazio sta facendo un percorso bellissimo. Luis Alberto, Milinkovic e Ciro sono poesia. Si godano questo momento, ma non in eterno".