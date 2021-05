Chiellini sulla finale con l'Atalanta: "Mi è sembrata Cardiff al contrario"

Un primo tempo di grande equilibrio, una ripresa di marca soprattutto bianconera. La Juventus ha vinto la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana.

Giorgio Chiellini ha parlato a 'Rai Sport' della prestazione, facendo un paragone piuttosto particolare: la finale di Champions League del 2017, persa dai bianconeri contro il Real Madrid per 4-1.

"Mi è sembrata Cardiff al contrario, noi siamo stati un po’ come il Real Madrid nel 2017. loro nel primo tempo erano stati fuori giri. La sensazione era che loro avessero speso tanto, mi è sembrato che con un po’ di pressione in più potessimo metterli in difficoltà. Abbiamo tenuto meglio il campo"