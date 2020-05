Chiellini spiega Conte: "Fa piazza pulita, Felipe Melo e Amauri durarono due giorni"

Continuiamo a raccontarvi stralci dell'autobiografia di Giorgio Chiellini ("Io, Giorgio"), uscita martedì 12 maggio. Stavolta vi sveliamo una parte molto interessante del libro, dedicata ad Antonio Conte.

Parole che fanno capire tutto il carattere dell'attuale allenatore dell' , soprattutto durante il suo primo impatto da tecnico della .

"Antonio Conte arriva e fa piazza pulita. La società nerazzurra aveva già deciso di non puntare su Icardi e Nainggolan, ma Perisic era a disposizione, si vede che Conte l’ha soppesato in ritiro e poi ha deciso che non serviva. Alla , il primo anno, Ziegler non ha neppure finito il ritiro, Felipe Melo e Amauri sono durati due giorni".

"Conte ti coinvolge come nessuno, ti manda contro tutto e contro tutti. Rende la sua squadra pronta a qualunque cosa, o sei con lui o sei contro di lui, e se sei contro te ne vai. Anche da noi andarono via in tanti, idem quest’anno all’Inter".