Chiellini su Sarri: "Puoi parlare con lui solo prima di una doccia"

Chiellini racconta il vizio del fumo di Sarri: "Nessuno riuscirà a farlo smettere. Cerca sempre la perfezione, è il segreto del suo successo".

Continuano ad uscire come funghi i retroscena raccontati da Giorgio Chiellini nella sua autobiografia: l'ultimo è quello relativo a Maurizio Sarri ed in particolare al suo vizio del fumo che lo accompagna da inizio carriera.

In questo stralcio riportato da 'The Sun', il capitano della ironizza sull'ossessione del tecnico specificando come nessuno possa essere in grado di interrompere il suo rapporto con le sigarette.

"Ha una personalità molto chiusa, anche se la Juventus è riuscita a smussarne un po' i bordi. L'unica cosa che nessuno potrà cambiare è l'attaccamento alle sigarette. Nel suo ufficio puoi parlargli soltanto prima della doccia, con gli abiti dell'allenamento ancora addosso, perché altrimenti poi puzzeresti di fumo".

Tra i segreti di Sarri c'è la costante ricerca della perfezione che lo ha portato agli attuali livelli di eccellenza.