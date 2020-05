Chiellini ricorda Napoli-Juve: "Conte mi disse di giocare anche se ero infortunato"

Giorgio Chiellini ha raccontato parecchi aneddoti di Antonio Conte nella sua autobiografia ("Io, Girogio"). Dopo aver rivelato l'addio del tecnico, si è anche soffermato su un episodio in particolare, che fa capire tutto il carattere e la tenacia dell'attuale allenatore dell' .

E l’aneddoto risale a - di marzo 2013, quando Chiellini era fuori causa per un inofrtunio alla caviglia. Anche se Antonio Conte non volle sentire ragioni... Risultato: Chiellini segnò nell'uno a uno finale.

"Non me ne frega niente, tu domani giochi, quelli se la fanno addosso solo guardandoti in faccia, se poi non te la senti esci, ma finché ti reggi in piedi giochi".