Chiellini e il rammarico Ajax: "Se vuoi vincere la Champions, devi batterlo"

In diretta Instagram con Vieri, Giorgio Chiellini parla di Champions, Ronaldo e dell'autobiografia: "Scrivere solo le cose belle mi pareva ipocrita".

Ancora Giorgio Chiellini. Questa volta non tramite la sua autobiografia, 'Io, Giorgio', che così tante polemiche e reazioni ha provocato nel mondo del calcio, ma su Instagram. Perché è lui il protagonista della serata social con Bobo Vieri, che lo ha invitato a partecipare a una diretta su Instagram.

Tanti gli argomenti trattati, in serenità, come due vecchi amici che si ritrovano davanti a un tavolo virtuale. Dal Coronavirus a qualche episodio del passato. Fino all'argomento , così spinoso sia per Chiellini che per la , tra una finale persa e l'altra.

“Ma il mio rammarico è essere uscito contro l' , nonostante gli olandesi avessero dei grandi talenti come de Ligt, de Jong, Tadic. Se vuoi vincere la Champions League, l'Ajax lo devi battere. Poi puoi uscire contro il , il ”.

L'argomento si sposta poi su Cristiano Ronaldo, un animale da campo e da goal. Uno per cui Chiellini, da quando ne è diventato compagno di squadra, prova un'ammirazione sconfinata.

“Ronaldo gioca sempre. Magari in campo sonnecchia, però c'è sempre. Alla vigilia delle partite di Champions cambia, lo vedi diverso rispetto al campionato. Sente arrivare la manifestazione diversa, è come se alzasse i giri del motore già un giorno prima”.

Inevitabile toccare un punto piuttosto delicato: l'autobiografia. Ma Chiellini è tranquillo.

“Sono arrivato a un momento della vita in cui mi andava di farlo. Ci ho pensato tanto, ma raccontare solo le cose belle mi sembrava un po' ipocrita e falso. Non mi sono nascosto. Poi ho beccato anche un periodo in cui non si parla d'altro. Pensavo: 'Vabbè, farà casino un paio di giorni e basta'. E invece no, visto che non ci sono partite”.

Ha 'fatto casino' soprattutto lo screzio con Mario Balotelli. Tutto sistemato, a quanto pare, dal simpatico servizio con cui le 'Iene' hanno indotto l'attaccante del Brescia e Chiellini alla riappacificazione.