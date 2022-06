Chiellini pronto al futuro: "Avevo bisogno di un'esperienza all'estero per chiudere la carriera"

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale definisce le gerarchie: "Per il prossimo Scudetto l'Inter ancora davanti a tutte".

"Se il mio futuro sarà a Los Angeles? Tanto uscirà nei prossimi giorni. Ho bisogno di un'esperienza fuori per finire quest'avventura calcistica e preparare nel migliore dei modi il mio futuro", la nuova di Giorgio Chiellini è praticamente già iniziata.

L'ex centrale difensivo della Juventus nelle prossime ore verrà annunciato come nuovo giocatore dei LA FC e inizierà la sua nuova esperienza in MLS, tra un po' di malinconia e la voglia di rimettersi in gioco.

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, su Rai Radio 1, Chiellini ha parlato proprio del suo futuro statunitense, ma non solo.

"E' un'esperienza che mi è sempre balenata nella testa da anni, credo sia un campionato in crescita e dove poter crescere ancora".

Prima di partire, però, è stato necessario svuotare armadietti e camere: la parte più difficile del suo addio all'Italia.

"La cosa più difficile da fare è stata 'sbaraccare' la camera dell'hotel, che a parte i ritiri mi permetteva di star lì perché mi sentivo a casa. L'armadietto era l'ultima parte: in camera c'era di tutto, dalla medaglia degli Europei alle maglie speciali, o i contratti firmati. E' stato molto più difficile".

Ha lasciato la Nazionale dopo 18 anni e un percorso lunghissimo che lo ha portato al livello di leggende Azzurre.

"Credo di avere il record di permanenza in Nazionale tra i giocatori di movimento, dall'esordio al ritiro. Sono stato fortunato: a parte Buffon solo Zoff ha fatto così tanti anni nell'Italia, perché mantenere questo livello è difficile. In Nazionale esistono i cicli: non guardiamo a ciò che manca, ma a ciò che abbiamo".

La Serie A alle spalle, ma il tema Scudetto lo commenta volentieri.

"Per me l'Inter rimane davanti a tutte, ad oggi, ma per ora quasi nessuno è partito o ha fatto mercato. Le squadre vanno giudicate nella loro completezza: Dybala all'Inter o Di Maria alla Juventus? Paulo è un giocatore fantastico come lo è Di Maria, ma vanno integrati in una squadra".