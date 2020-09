Chiellini tra presente e futuro: "Penso al ritiro con serenità, sarà a breve"

Il centrale e capitano bianconero parla del presente, del rientro e della possibilità di ritirarsi nei prossimi mesi: "Cambierà, ma non mi spaventa".

Giorgio Chiellini a 36 anni da compiere ha affrontato un infortunio al legamento crociato ed è rientrato in campo. Quest'anno proverà a guidare ancora la sua al decimo scudetto consecutivo: sarebbe l'unico a riuscirci in tutta la rosa.

In estate il centrale livornese ha prolungato per un altro anno il suo accordo con la Juventus, fino al 2021. Poi, chissà. A 'Fanpage.it' il capitano bianconero ha parlato del futuro e dell'ipotesi ritiro.

"Al ritiro penso ogni tanto, con serenità. Sicuramente cambierà la mia vita, ma non mi spaventa. Sicuramente sarà una cosa a breve termine. Vengo da un anno di infortunio, comincio a star bene e mi sto godendo questo rientro. Poi piano piano si vedrà. Futuro dirigente? Obiettivo, sogno, programma, è il futuro. Una cosa a cui penso ogni tanto. Ma non troppo".

Prima di tutto il presente, la voglia di tornare in campo e di provare a inseguire la ancora una volta. Con un ex compagno come Andrea Pirlo a dare indicazioni in panchina.

"Ora sto bene, ho avuto un po' di problemi fisici durante l'anno, un'operazione che sinceramente non pensavo più di dover affrontare a 35 anni. Ma è stata una bella sfida. La Champions è un sogno, un obiettivo, chiamiamola come ci pare. Una cosa che tutti gli juventini vogliono dal lontano 1996. I due percorsi che abbiamo concluso in finale sono stati bellissimi, nonostante il brutto epilogo".

Nella sua carriera Chiellini potrà vantare anche (almeno) tre stagioni con Cristiano Ronaldo.