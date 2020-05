Chiellini nel suo libro: "Continuo con la Juve, poi tra un paio d'anni dirò basta"

Tanti estratti dal libro di Giorgio Chiellini ("Io, Giorgio") stanno cominciando ad 'uscire fuori' in questi giorni. Ve ne abbiamo svelati alcuni, dall'abbraccio con Koulibaly alle discusse frasi rivolte a Felipe Melo e Mario Balotelli.

Ma tra le righe del suo libro, parlando del periodo del suo infortunio al crociato, Giorgio Chiellini svela anche un importante annuncio riguardo alla sua carriera.

"Dopo l’infortunio non ho mai pensato di non tornare forte com’ero prima, ma soltanto che mi toccherà giocare un anno in più perché questo 2020 conta a metà. Arriverò fresco come una rosa al finale di stagione, e non spappolato come al solito da trenta o quaranta micidiali partite. Il dubbio su come proseguire o non proseguire la carriera me lo sono tolto all’istante: continuo, naturalmente, e continuo con la , perché non si lasciano le cose a metà. Mi dovranno sopportare ancora. Poi, tra un paio d’anni dirò basta".