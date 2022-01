Chiellini negativo al coronavirus: nuovamente a disposizione di Allegri

Giorgio Chiellini è guarito dal coronavirus. Il difensore bianconero, infatti, ha superato il Covid ed è nuovamente a disposizione di Allegri per le prossime gare di campionato, tra cui la Supercoppa Italiana che vedrà la Juventus affrontare l'Inter il prossimo 12 gennaio.

A proposito del match tra Inter e Juventus valido per assegnare il primo trofeo del 2022, anche Edin Dzeko, bomber nerazzurro, si è negativizzato dal Covid e potrà essere a disposizione di Inzaghi per i prossimi incontri di campionato e soprattutto per il Derby d'Italia.

Chiellini era risultato positivo a inizio 2022, nuovo giocatore bianconero contagiato dal Covid dopo Pinsoglio, Sulè, De Winter ed Arthur, quest'ultimo già negativizzatosi. Per il capitano bianconero ultima gara in Serie A giocata, quella contro il Genoa del 5 dicembre: da lì, match in panchina contro il Venezie e sfide contro Bologna e Cagliari saltate per problema fisico.

E' stata la stessa Juventus a confermare le nagetività di Chiellini:

"Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC".

Campione d'Europa nell'estate dello scorso anno, Chiellini ha attualmente un contratto con la Juventus fino a giugno 2023. ll suo futuro? Difficile dire attualmente se il difensore continuerà in bianconero anche dopo l'estate dell'anno prossimo. Per ora fedeltà alla Juventus, come negli ultimi diciasette anni.