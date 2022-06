Un comico come proprietario: Chiellini troverà Will Ferrell a Los Angeles

Il celeberrimo comico è co-proprietario del Los Angeles FC: "Adoro guardare il calcio, spero che la MLS raggiunga i campionati europei".

Futuro definito e ufficialità, a meno di sorprese, nei prossimi giorni. Dopo una vita in Italia, soprattutto alla Juventus, Giorgio Chiellini volerà negli Stati Uniti per giocare con i Los Angeles FC. Un club nella MLS da pochi anni, che può contare su vecchie conoscenze del calcio europeo come Carlos Vela e un proprietario protagonista sul grande schermo: Will Ferrell.

Se non siete appassionati di cinema il nome forse vi dirà poco, ma difficilmente rimarrete impassibili davanti al suo volto e alla lista di film celeberrimi dell'ultimo ventennio in cui è stato protagonista assoluto o spalla dell'attore principale della pellicola.

Da Anchorman a Fratellastri a 40 anni, dal lavoro con Woody Allen per Melinda e Melinda a I poliziotti di riserva, Ferrell è uno dei comici statunitensei più noti del pianeta. Tempi perfetti al cinema, in tv, nella serata degli Oscar (dove in passato ha messo in mostra le doti canore apprezzabili nelle pellicole in originale): è il co-proprietario dei Los Angeles FC.

Non l'unico, vista la cordata di diversi imprenditori entrati a far parte del Los Angeles dalla sua nascita nel 2014. Al suo fianco, tra gli altri, anche l'ex stella della NBA, Magic Johnson, mentre il ruolo di presidente è ricoperto da Peter Guber, fondatore dello studio cinematografico Mandalay Pictures (è stato produttore, ad esempio, dei Batman di Tim Burton).

Perchè Ferrell ha deciso di investire nel mondo del calcio? Grande appassionato di sport, ha recitato anche in una pellicola con il pallone come protagonista (Derby in famiglia) e la crescita della MLS ha portato l'attore a puntarci su, spinto anche dalla famiglia (la moglie è svedese, i figli sono entrati nelle giovanili del L.A FC).

"Adoro seguire il calcio" ha detto qualche anno fa. "Non ho tifato nessuna squadra di MLS, fino al Los Angeles FC, la mia squadra. Spero che la MLS possa essere alla pari, alla fine, con i campionati europei".

Continuamente presente alle partite del club, dimostra settimana dopo settimana di credere tantissimo nel Los Angeles FC, tanto da chiedere alla folla più sostegno. Tanto da prestarsi a siparietti con i guantoni ed esultare come non mai sugli spalti.

L'acquisto di Chiellini, come quello di Vela, sono passi in avanti da parte dei co-proprietari di portare il Los Angeles FC al top: la MLS 2022 ne è la dimostrazione, visto il primo posto di inizio giugno, a +4 sul Dallas nella Western Conference.