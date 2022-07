Chiellini è già una colonna a Los Angeles: prestazione super davanti agli ex compagni della Juve

Il Los Angeles FC vince ancora trascinato anche da un super Chiellini: a vedere la partita con Seattle anche i giocatori della Juve

Esordio in casa e terza vittoria consecutiva per Giorgio Chiellini con la maglia del Los Angeles FC. L’ex capitano della Juventus e della Nazionale, dopo le uscite contro Nashville e Kansas City, per la prima volta ha giocato davanti ai suoi tifosi al Banc of California Stadium.

Avversari di turno sono stati i Seattle Sounders e Chiellini, che ancora una volta è sceso in campo dal 1’, per i 72’ nei quali è stato in campo, è stato tra i migliori in assoluto.

Ha comandato la difesa con la consueta autorità e si è anche riservato qualche sortita offensiva, andando tra l’altro ad un passo dal goal con una grande conclusione dalla distanza.

Il Los Angeles FC, dopo essere passato in svantaggio a causa di un’autorete di Murillo, ha avuto la forza per ribaltare il risultato con Opuku e Vela, guadagnando dunque quei punti che gli consentono di prendere il largo nella Western Conference (l’Austin FC secondo in classifica è distante sette lunghezze).

Per Chiellini, che quando ha lasciato il campo è stato salutato dai suoi nuovi tifosi con una standing ovation, una serata da grande protagonista sotto gli occhi di diversi suoi ex compagni di squadra. Sugli spalti si è vista infatti una delegazione di giocatori della Juventus (i bianconeri sono in tournée negli Stati Uniti) composta da Bonucci, Cuadrado, Vlahovic, Di Maria, Perin, Pellegrini, Alex Sandro e Locatelli, oltre a Massimiliano Allegri.

Tutti hanno incitato Chiellini come dei veri tifosi, dopo delle foto di gruppo a bordo campo.

Per l’ex capitano bianconero si tratta di una visita ‘ricambiata’. Nei giorni scorsi infatti aveva fatto capolino nel ritiro statunitense della Juve.