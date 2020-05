Chiellini lancia la sfida a Ronaldo: "Segno un goal a partita, mi stai inseguendo..."

Il capitano bianconero nel suo libro parla del rapporto con CR7 e con Higuain: "È uno sensibile, ha sentito molto alcune grandi partite".

Gonzalo Higuain detiene il record di 36 goal in una stagione di . Giorgio Chiellini invece quest'anno fino all'inverno aveva uno 'score' di un goal a partita dopo la rete segnata a . E punta ad inseguire Cristiano Ronaldo, con il quale ha scherzato tutto l'inverno sulla sua media goal. Lanciandogli anche la sfida all'interno del suo libro, come riportato da 'Tuttosport'.

"Con Ronaldo ho scherzato per tutto l’inverno: 'Ho una media di un gol a partita, pure tu mi stai inseguendo!'. Perché, in effetti, prima di rompermi il ginocchio ho giocato una sola gara, la prima di campionato a Parma, segnando… Gli è andata bene: in 38 partite avrei segnato 38 volte, battendo anche il record di Higuaín! Noi siamo così: giocherelloni".

Ronaldo in Serie A è arrivato a quota 21, andando in goal anche per 10 parttie consecutive. Il capitano bianconero traccia anche il profilo del Pipita, affermando che spesso ha sentito troppo alcune partite importanti a livello emotivo.