Chiellini vuole riprendersi la Juventus: sarà il primo ad allenarsi alla Continassa

Vacanze lampo per Giorgio Chiellini che domani tornerà ad allenarsi alla Continassa, a soli 11 giorni dall'eliminazione in Champions League.

7 agosto 2020: eliminata dal in . 18 agosto 2020: Giorgio Chiellini in campo per preparare la nuova stagione. Ebbene sì, appena undici giorni di vacanza per il capitano bianconero, che domani sarà già all'opera per macinare fatica e sudore.

Come riportato da 'Tuttosport', il difensore toscano sarà il primo a varcare i cancelli della Continassa in attesa del raduno fissato per il 24 agosto: tanta è la voglia di ripartire per mettersi definitivamente alle spalle i guai fisici che hanno turbato la sua stagione, costringendolo a lunghi periodi di stop che hanno privato Sarri di una pedina fondamentale per il reparto arretrato.

Chiellini ha intenzione di tirarsi a lucido per dare fin da subito un'ottima impressione al nuovo tecnico Andrea Pirlo: inizialmente si dedicherà ad un programma diviso tra campo e terapie, percorso graduale in vista del recupero definitivo.

Insieme a lui dovrebbe essere presente anche Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al e già arrivato a come testimoniato sui social.

A metà settimana sarà invece il turno di Merih Demiral: la rottura del legamento crociato è soltanto un ricordo e i minuti concessigli nell'ultimo match di campionato contro la fanno ben sperare, alla luce dell'operazione alla spalla subita da De Ligt che non rientrerà prima di fine ottobre/novembre.

Atteso anche De Sciglio, tornato abile e arruolabile dopo il grave infortunio rimediato nella trasferta di che lo ha reso indisponibile per la parte finale della stagione.