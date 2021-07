Chiellini, Jordi Alba e il sorteggio dei rigori in Italia-Spagna: "Bugiardo"

Jordi Alba perde il sorteggio e mostra di non aver capito, Chiellini gli urla 'mentiroso' e inizia a scherzare, poi la monetina dà ragione all'Italia.

All'indomani del successo dell'Italia sulle 'Furie Rosse' ai calci di rigore nella semifinale di Euro 2020, in Spagna continua a far discutere il siparettio tra Jordi Alba e Giorgio Chiellini in occasione del sorteggio per stabilire la porta in cui calciare i penalty e l'ordine di esecuzione.

I due capitani si sono ritrovati al centro del campo insieme all'arbitro tedesco Felix Brych per effettuare il sorteggio. Nella prima parte si decideva in quale porta calciare i rigori: se normalmente i calciatori scelgono, questa volta il direttore di gara ha assegnato la porta destra alla 'testa' e la porta sinistra alla 'croce'. L'arbitro ha lanciato la moneta, che poi è caduto al suolo. Jordi Alba credeva erroneamente di aver vinto il sorteggio e di calciare sotto la curva dei tifosi spagnoli, con Chiellini che ha iniziato a ridere e lo ha colpito lievemente e in maniera scherzosamente sul volto. Il terzino spagnolo ha indicato la porta a destra. "Mentiroso", ovvero un "bugiardo", è stata la reazione in tono scherzoso del difensore degli Azzurri.

Successivamente Brych ha fatto scegliere ai calciatori 'testa' o 'croce' per l'ordine dei tiratori. Jordi Alba ne ha scelta una e Chiellini l'altra. L'arbitro ha lanciato la moneta e il capitano dell'Italia ha vinto il sorteggio. In quel momento, Chiellini - con un sorriso stampato in volto - ha abbracciato Jordi Alba e lo ha sollevato verso il cielo.

Poi la lotteria dei rigori ha preso finalmente il via, con la parata decisiva di Gianluigi Donnarumma su Alvaro Morata e l'ultimo penalty trasformato da Jorginho, che ha regalato all'Italia la finale di Wembley in programma domenica sera.