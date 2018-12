Chiellini incorona l'avversario più difficile da marcare: "Icardi ti disintegra mentalmente"

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, parla a pochi giorni dal derby col Torino: “Loro possono puntare all’Europa e metterci in difficoltà".

Quello della Juventus è stato un inizio di stagione strepitoso. La compagine bianconera, dopo aver vinto gli ultimi sette campionati, ha lanciato il suo assalto all’ottavo Scudetto consecutivo infilando 14 vittorie ed un pareggio nelle prime quindici partite del torneo, il tutto per una partenza da record che le ha già consentito di staccare le rivali.

Il Derby della Mole Torino-Juventus è solo su DAZN: clicca qui e attiva il mese gratuito

Giorgio Chiellini , parlando in esclusiva a DAZN , ha spiegato cosa ha di diverso questa Juve rispetto a quelle delle ultime stagioni: “In questi anni ci siamo sempre messi in discussione, lavorando su quei difetti in cui abbiamo margini di miglioramento".

Il capitano bianconero ha spiegato in cosa la squadra di Allegri può ancora migliorare: “ Quel pareggio col Genoa sono due punti regalati, con tutto il rispetto. E poi siamo arrivati troppe volte nel finale di partita sull'1-0: quasi sempre l'episodio ci ha detto bene anche grazie al nostro atteggiamento, però poi succede che col Manchester la paghi con gli interessi ”.

Approdato giovanissimo alla Juventus nel 2005, Chiellini è diventato una leggenda del club bianconero. Oggi che è lui il capitano della Juventus, ha svelato cosa ha imparato da coloro che hanno indossato la fascia in passato:

“ Del Piero mi ha accolto a Torino quando avevo 21 anni, nei primi mesi mi sentivo inadeguato in mezzo a tanti campioni, ma lui ha sempre cercato di farmi sentire parte del gruppo nonostante avessi interessi completamente diversi. Ed è quello che sto cercando di fare io con i ragazzi nuovi che arrivano... tipo Cristiano Ronaldo".

Nel corso della sua straordinaria carriera, il capitano bianconero ha affrontato molti grandi attaccanti e ha svelato quali sono quelli che più l’ha messo in difficoltà: “ Icardi dentro l'area di rigore è il secondo miglior giocatore che mi sia capitato di marcare, perché ti disintegra mentalmente. Il primo, per fortuna, da quest'anno gioca insieme a me ”.

Nel prossimo turno di campionato, la Juventus sarà impegnata contro il Torino nel Derby della Mole : “ Il Torino è cresciuto tanto, ha fisicità e sono bravi nelle ripartenze: con Mazzarri hanno fatto un upgrade importante, possono mirare all'Europa e quindi possono metterci in difficoltà. E' una squadra che mi sta simpatica, a parte quei 180 minuti in cui siamo rivali ”.

Per Cristiano Ronaldo sarà il primo derby italiano: “ Cristiano ha già capito che due partite non sono come le altre: quella contro l'Inter e quella col Toro ”.