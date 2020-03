Chiellini fondamentale per il taglio degli stipendi: prove da dirigente della Juventus

Giorgio Chiellini, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe stato il giocatore a cui si è rivolta la Juventus per spiegare a tutti la situazione.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di sabato, la ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con i calciatori e con Maurizio Sarri: risparmierà un totale di 90 milioni di euro sull'esercizio 2019/2020 per quanto riguarda gli stipendi dei suoi dipendenti.

'La Gazzetta dello Sport' oggi spiega che comunque non si tratta di un vero e proprio taglio: i giocatori hanno deciso di rinunciare a quattro stipendi dell’esercizio 2019-20, anche se una parte consistente della somma - probabilmente due mensilità e mezzo - sarà comunque pagata più avanti, dopo il primo luglio, in modo da avere effetti nell’esercizio 2020-21.

Insomma, una parte è stata tagliata del tutto, un'altra sarà spalmata nella prossima stagione. Passo fondamentale comunque per la Juventus, che deve ringraziare soprattutto Giorgio Chiellini.

Da capitano, è stato l’uomo a cui il club si è rivolto, il giocatore che ha contattato i compagni spiegando le ragioni della richiesta. Impossibile non vedere in questo una prova generale da dirigente del club, una carriera che per Chiellini sembra ormai pianificata.

La gran parte dei giocatori ha comunque ricevuto forte e chiaro il messaggio senza problemi, e nella chat di squadra, in cui i giocatori si parlano come accade in tanti gruppi di lavoro, si è arrivati in fretta al "sì" decisivo.