Chiellini esalta Mourinho: "Ha cambiato il calcio, è come Conte"

La rivalità sul campo di gioco, il rispetto al di fuori del contesto agonistico: è questo il diktat di Giorgio Chiellini, sottolineato a più riprese nella sua autobiografia (qui la parte sull'ex compagno di squadra Vidal) che tante polemiche ha suscitato negli ultimi giorni.

Concetto rafforzato in questo passo dedicato a José Mourinho, suo grande antagonista ai tempi della militanza sulla panchina dell' e paragonato ad un altro big come Antonio Conte.

"Con José, altro mostro sacro della panchina, non ho mai parlato, a parte qualche sporadico saluto. Ma il suo carisma ha cambiato il nostro sport. Lui cerca sempre la guerra con qualcuno o qualcosa, facendo da parafulmine. Un po’ come Conte: due caratteri forti che non le mandano a dire. A volte lo fanno per strategia, altre volte per indole. Ma devono sempre combattere".