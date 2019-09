Chiellini e Pavoletti si incontrano: "Ci vediamo presto in campo"

Due infortuni identici, due infortuni che hanno gettato nello sconforto i tifosi di e . Leonardo Pavoletti e Giorgio Chiellini hanno subito un k.o al ginocchio che costringerà entrambi a tornare nella primavera del 2020. Oggi l'incontro tra i due compagni di Nazionale.

Oh Chiello stai calmo... non mi devi marcare anche qui🤣😂 Va bene che il ginocchio è nuovissimo... ma tanto ci vediamo presto in campo, promesso 💪🏼😉 #backstronger #piufortediprima pic.twitter.com/ZrEekJvw3S