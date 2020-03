Chiellini sull'isolamento al J-Hotel: "Io, Rugani, due fisioterapisti e gli chef"

La positività al coronavirus di Daniele Rugani, seguita da quella di Blaise Matuidi, costringe tutti i giocatori della a un periodo di isolamento.

Ma se molti lo stanno trascorrendo in casa con le rispettive famiglie, Giorgio Chiellini invece è rimasto al J-Hotel insieme allo stesso Rugani e pochi altri.

A raccontarlo, intervenendo a margine dell'iniziativa “Webathon x il Piemonte”, come riporta 'Tuttosport' è lo stesso capitano bianconero.

"L’isolamento volontario lo sto trascorrendo al J Hotel, perché da fine gennaio la mia famiglia è a . Oltre a me ci sono Rugani, un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Sono in camera da una settimana, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza. Nel frattempo stiamo facendo i tamponi: io devo ancora farlo, ma per fortuna anche i due casi che abbiamo avuto sono pressoché asintomatici".