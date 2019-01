Chiellini e l'arrivo di Ronaldo: "All'inizio non ci credevo, è lo step decisivo per la Champions"

Il capitano bianconero ha raccontato le sue sensazioni sull'arrivo di CR7 alla Juventus: "All'inizio non ci volevo credere, poi ho chiamato Agnelli".

L'arrivo di Cristiano Ronaldo era l'ultimo passo che la Juventus doveva compiere per puntare davvero alla Champions League. Parola di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero in un'intervista alla 'BBC' ha affermato che il fuoriclasse portoghese ha portato alla sua squadra quel qualcosa che prima mancava per puntare ai successi europei.

Il 34enne difensore ha ricordato tutti gli incroci con Ronaldo negli ultimi due anni, a Cardiff nel 2017 in finale e ai quarti nella scorsa stagione, e tutte le volte in cui Ronaldo ha fatto male alla Juventus.

Ora però tutto è cambiato: CR7 veste il bianconero e secondo Chiellini la sua attitudine e la personalità hanno permesso ai bianocneri di fare l'ultimo step verso la Champions League, il grande obiettivo dei campioni d'Italia in carica.

"Tra Madrid, Torino e Cardiff, Cristiano ci ha fatto male tante volte. Prima la Champions per noi era un sogno, ora con lui è un obiettivo. Lui è il migliore al mondo, mancava lui per fare l'ultimo passo. La sua attitudine e la sua personalità hanno cambiato la squadra. Da lui sto provando a imparare la concentrazione con cui lavora".

Anche a 34 anni e forse nel mezzo della miglior stagione della sua carriera, Chiellini lavora e impara da Cristiano. Nonostante l'incredulità iniziale, come svela lui stesso.

"All'inizio non ci credevo, ma dopo qualche giorno di voci ho parlato con il presidente Agnelli ed ero sorpreso. Penso che per tanti non fosse qualcosa di normale". L'articolo prosegue qui sotto

L'impossibile è diventato possibile e ora la Juventus non si nasconde. Chiellini mette i bianconeri nel lotto delle favoritissime, con le ultime tre regine d'Europa che si sono spartite le ultime 6 Champions League e il Manchester City di Guardiola.