Chiellini e la Juventus: "Quelli più bianconeri di me si contano sulle dita di una mano"

Il capitano bianconero racconta il suo percorso: "Capello mi ha insegnato a difendere. A Bonucci consiglio sempre di giocare meno, l'età avanza".

Da terzino a centrale, fino al top del mondo. Giorgio Chiellini ha ripercorso le tappe della sua carriera a ‘Casa Sky Sport’, parlando del suo libro, in cui ha raccontato anche i rapporti di spogliatoio 'segreti', gli avversari e le rivalità. Partendo dagli inizi, quando Fabio Capello gli ha insegnato a difendere.

“A Firenze avevo grande esuberanza fisica ma sprecavo tanto in corse inutili sulla fascia, in duelli di dubbia efficacia. Toglievo energie e lucidità alla fase difensiva. Avevo iniziato bene ma con tanti errori. Capello in uno dei primi allenamenti mi chiede che ruolo fossi, io lo guardo intimorito e gli dico: ‘Terzino’. Lui: ‘No’. ‘Esterno di difesa?’, ‘No, sei difensore, e il difensore prima di tutto difende’.”

Poi Chiellini è diventato centrale e insieme a Bonucci rappresenta una coppia solida e da tempo affiatata. Con consigli che, magari, non sempre sono ascoltati.

“A Bonucci e anche ad Acerbi consiglio di giocare meno, sono due testoni, vogliono giocare sempre, vista che l’età avanza dovrebbero riposare di più. Non mi ascoltano mai…”.

Il rapporto è speciale anche con Gigi Buffon, con cui ha condiviso anni e anni di carriera.

“Gigi per me è un fratello maggiore, gli ho anche segnato nel 205 in un - . Avevo esultato, non pensavo ancora all’essere Juventino. In campo non ho amici. Poi sono diventato il più juventino di tutti, quelli più juventini di me si contano sulle dita di una mano”.

Spazio anche per parlare dell’infortunio al crociato di cui è stato vittima a inizio stagione.

“L’infortunio è stato un colpo inaspettato, mi ha permesso di staccare e lavorare su tante cose. Meglio averlo a 35 che a 25. Se riuscissimo a giocare, almeno tra un altro mese, potrei rientrare nel momento più importante ed aiutare”.

Per il futuro invece Chiellini si vede dietro una scrivania, in un ruolo dirigenziale, anche grazie alla sua laurea in ambito economico.

“Mi piacerebbe avere un percorso dirigenziale. Mi vedo in quel ramo piuttosto che come allenatore. Non so se saranno ancora uno o due anni, ma qualcosa da dare in campo ancora ce l’ho”.

Intanto, Chiellini ha fatto ‘pratica’ unendo i compagni nella decisione di tagliarsi lo stipendio, in anticipo rispetto a tutti gli altri club in .