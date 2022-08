Nel secondo tempo della gara, Giorgio Chiellini si è inventato una trovata per non farsi superare dal pallone: cartellino giallo inevitabile.

Portafortuna? Non andiamo troppo lontano. Da quando Giorgio Chiellini ha messo piede per la prima volta in MLS, i Los Angeles FC non hanno mai perso. Di più: in partite ufficiali hanno sempre vinto. Quattro uscite di campionato, quattro vittorie: una media che sta permettendo loro di prendere il largo nella Western Conference.

L'ultimo successo è arrivato nella notte: la squadra di Steven Cherundolo si è imposta per 4-1 in casa del Real Salt Lake, nello Utah. Vantaggio di Arango, pareggio dei padroni di casa con Cordova, quindi Acosta, ancora Arango e infine il sigillo in extremis di Gareth Bale, in campo al 64' per Vela e a segno all'87' al termine di una bellissima azione personale.

Chiellini, ormai entrato pienamente nei meccanismi di Los Angeles, è sceso in campo dall'inizio e ha giocato tutti i 90 minuti. Contraddistinguendosi non solo per chiusure difensive e contrasti, ma anche per un episodio curioso avvenuto a poco più di venti minuti dalla fine.

Rilancio della difesa di Salt Lake dalla propria area, la palla supera la metà campo e Chiellini non legge benissimo il rimbalzo. Per non rischiare di essere superato, così, distende più che può le braccia e respinge il pallone con entrambe le mani. Una specie di muro da pallavolista, con conseguente e inevitabile cartellino giallo estratto dall'arbitro dell'incontro.

L'episodio ha fatto rapidamente il giro del web. L'account ufficiale della MLS lo ha postato su Twitter, avvertendo in maniera spiritosa Chiellini che "non si possono usare le mani". E anche i LAFC stessi lo hanno condiviso, con tanto di emoticon sornione.

La trovata di Chiellini ha ricordato a qualcuno la celeberrima trattenuta su Saka nella finale degli Europei tra Inghilterra e Italia, andata in scena a Wembley un anno fa. Pure allora l'ex juventino fece di necessità virtù, attirandosi applausi divertiti da una parte e critiche dall'altra. Anche se quello era un contesto leggermente più importante rispetto a quello di stanotte.