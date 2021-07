Chiellini contro il Belgio da svincolato: è scaduto il suo contratto con la Juventus

Nella giornata di ieri è scaduto il contratto che legava Giorgio Chiellini alla Juventus. Il capitano Azzurro affronterà il Belgio da svincolato.

Roberto Mancini recupera Giorgio Chiellini in vista del quarto di finale di Euro 2020 che vedrà l'Italia impegnata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Belgio .

Per il capitano azzurro, in caso di impiego, si tratterebbe della prima partita da "svincolato" di lusso: da oggi, giovedì 1 luglio, il difensore pisano nato nel 1984 è ufficialmente un calciatore senza squadra dopo la scadenza del rapporto contrattuale che lo legava alla Juventus, fissata appunto al 30 giugno 2021.

Dopo le esperienze con la maglia di Livorno e Fiorentina, Chiellini è approdato all'ombra della Mole nell'estate del 2005, con la 'Vecchia Signora' alle porte del secondo anno di gestione targata Fabio Capello.

Al culmine una prima stagione vissuta da comprimario, impiegato sporadicamente come alternativa a Gianluca Zambrotta sul versante mancino, è l'estate macchiata dalla scandalo 'Calciopoli' a rilanciare le quotazioni dell'allora 22enne difensore toscano.

Una pronta e immediata risalita dalla Serie B prima di ergersi ad autentico pilastro del pacchetto arretrato bianconero per un totale di sedici stagioni che lo issano di diritto nel firmamento delle grandi bandiere juventine.

Con la casacca zebrata, Chiellini ha impreziosito un palmares che lo rendono uno dei calciatori più vincenti del panorama nostrano: stiamo parlando dell'unico calciatore nella storia del campionato italiano capace di vincere 9 Scudetti consecutivi , oltre ad aver piazzato in bacheca la Coppa Italia per cinque volte e altrettante supercoppe italiane.

Dopo Euro 2020 sarà tempo di delineare il futuro che, salvo clamorosi e non preventivati colpi di scena, sarà ancora a tinte bianconere: con il ritorno sulla panchina piemontese di Massimiliano Allegri, dovrebbe arrivare anche il nero su bianco che permetterà a Giorgio Chiellini di prolungare la propria storia in maglia Juve per un'altra stagione, quantomeno sino a giugno del 2022.