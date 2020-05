Chiellini sull'autogoal di Koulibaly: "Vederlo con quella faccia mi ha sciolto"

Già nel corso del weekend vi abbiamo raccontato alcuni estratti del nuovo libro di Giorgio Chiellini ("io, Giorgio"): dall'odio sportivo per l'Inter alle discusse parole su Felipe Melo e Mario Balotelli.

Ma oggi escono altri estratti riportati da 'Tuttosport' ed il più significativo è sicuramente quello che lega Giorgio Chiellini ai suoi avversari, soprattutto dopo il grave infortunio al crociato.

"Certo che ho sofferto, come tutti, ma è stato anche bello. Importante, lo è stato di sicuro. Mi hanno chiamato tutti, a cominciare dai compagni. Avrò letto centinaia di messaggi, alcuni li aspettavo, altri meno, altri ancora per niente. Mi ha fatto molto piacere leggere quello di Javier Zanetti, non l’avevo mai sentito prima. Un altro che non mi aspettavo è stato Pepe Reina, l’ex portiere del , che ha trovato parole molto belle; altri giocatori del Napoli mi hanno chiamato, per esempio Insigne e Koulibaly, però con loro c’era già un rapporto diverso, con Reina no. Koulibaly lo stimo tanto e ho avuto modo di parlarci, di capire che tipo di persona si".