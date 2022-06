Chiellini al Los Angeles FC: "Ho pensato al ritiro, qui posso aiutare in campo e fuori"

Dopo una vita alla Juventus, Chiellini riparte dalla MLS: "Felice della mia scelta, dopo questa esperienza sarò migliore".

Dopo 17 anni nelle file della Juventus, Giorgio Chiellini decide di voltare pagina. Nella notte, infatti, l'ormai ex difensore bianconero è stato presentato come nuovo giocatore del Los Angeles FC.

Queste sono state le sue prime dichiarazioni dopo lo sbarco in MLS.

"Sono emozionato, è un nuovo capitolo della mia vita. Sono convinto che questo sia il club perfetto per me. Ho visto l'organizzazione che c'è, la volontà di volermi. Spero di essere ricordato per essere un bravo ragazzo che ha dato il 100%".

L'amore per il massimo campionato americano non nasce in queste settimane dopo la chiamata del club di Los Angeles, ma parte da lontano.

"Ho iniziato a seguire la MLS diversi anni fa, anche perché quando posso d'estate vengo negli Stati Uniti. E ho iniziato ad avere in mente di finire la carriera negli USA. Ho visto che la Lega è cresciuta e per quel che mi riguarda non voglio cambiare la squadra, voglio solo aggiungere qualcosa, un po' di esperienza".

Chiellini non è certo il primo italiano a giocare in MLS, quindi ha potuto confrontarsi con qualche ex compagno per conoscere meglio la realtà americana.

"Ho parlato con Andrea Pirlo e Sandro Nesta e mi hanno parlato molto bene di questa Lega. Certamente ci sono delle differenze nel modo di giocare e nel modo di vivere, ma sono aperto a ricevere le novità da questo club e da questa Lega".

Da giocatore esperto quale è, non vuole certamente farsi trovare impreparato.

"Ho visto tutte le partite del LAFC dall'inizio della stagione, mi sono messo in contatto con l'allenatore diverse settimane fa. Il livello è buono, sta crescendo. Ho parlato con Alessandro (Del Piero) sulla vita a Los Angeles e mi ha detto di venire, lui ci vive da 8 anni e ama questa città. Abbiamo molti giocatori buoni in tutte le posizioni, spero di dare una mano a far crescere questi ragazzi. Ma la cosa più importante è l'organizzazione societaria dietro la squadra. L'ho imparato in Italia alla Juventus, perché magari un giocatore o un allenatore ti fa vincere uno o due anni, ma alla base di ogni successo c'è il club e qui ho trovato una buonissima organizzazione".

Grande entusiasmo dunque da parte di Chiellini, che aveva bisogno di una chiamata stimolante per non appendere le scarpette al chiodo dopo aver chiuso la sua lunga parentesi alla Juventus.

"Ho pensato al ritiro. Giusto un'importante offerta avrebbe potuto cambiare la mia idea. Ho ritenuto il mio tempo alla Juventus concluso e volevo finire ad alti livelli. Quando ho parlato col LAFC ho capito la forza di questo club e mi sono fortemente convinto a venire. E sono felice di essere qui".

"Quando ho iniziato a vedere la squadra ho notato che ci sono dei difensori fantastici e mi son chiesto: 'Ma perché mi vogliono?' (ride, ndr). Certamente posso dare una mano, non solo giocando ma vivendo la quotidianità col gruppo. Non voglio essere il miglior giocatore della squadra, voglio essere semplicemente Giorgio. Dare la mia energia, la mia esperienza. Sarà uno dei 25".

Qualche considerazione infine sul livello della squadra, con un occhio particolare rivolto alla difesa.