Chiellini prepara l'addio alla Nazionale: "Euro 2020 probabilmente sarà il mio ultimo torneo"

Giorgio Chiellini tra Nazionale e Serie A: "Sorpreso a metà per l'addio di Conte all'Inter, gioia Juve per il quarto posto giustificata".

Giorgio Chiellini carico in vista degli Europei, ma consapevole che la storia d'amore con la Nazionale sta per concludersi. Il capitano azzurro, in conferenza dal ritiro sardo di Santa Margherita di Pula, prepara l'addio all'azzurro Italia e sfodera ottismo a pochi giorni dall'inizio del torneo spendendo parole dolci per Roberto Mancini.

"Sono qui con grande entusiasmo per vivere quella che probabilmente sarà la mia ultima manifestazione con la Nazionale". Abbiamo le carte in regola per far bene, le altre squadre sono forti e le rispettiamo, ma è normale avere ambizioni di vittoria. Tutte le partite saranno difficili. Possiamo arrivare lontano , possiamo giocarci tutto fino a Wembley. Dobbiamo vivere Euro 2020 con entusiasmo, spensieratezza e un pizzico di follia". Scelti da Goal Convocati Euro 2020: le rose delle 24 Nazionali

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming "La Nazionale unisce e il nostro gruppo ne è la dimostrazione, veniamo da tanti club ma non c’è il minimo segno di rivalità. Pensare di giocare davanti a 20mila tifosi a Roma è meraviglioso". "In questi giorni stiamo vivendo bei momenti insieme, da lunedì la concentrazione crescerà e poi saremo pronti per iniziare Euro 2020". " Mancini mi ha sorpreso come persona, è incredibile come sia riuscito ad entrare nei nostri cuori in poco tempo".

Italia ma non solo, perchè Chiellini apre anche una parentesi sulla Serie A parlando del divorzio tra Conte e l'Inter e della sua Juventus.