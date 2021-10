Chiellini a DAZN: "Meglio se Cristiano Ronaldo fosse partito prima del 28 agosto"

Giorgio Chiellini, parlando ai microfoni di DAZN per Linea Diletta, ha commentato l’addio di Cristiano Ronaldo: “Voleva nuovi stimoli”.

Quella che ha portato Cristiano Ronaldo a vestire nuovamente la maglia del Manchester United è stata certamente una delle operazioni più clamorose degli ultimi anni. Il fuoriclasse portoghese infatti, ha deciso di lasciare la Juventus e di ripartire dall’Inghilterra e dai Red Devils.

Giorgio Chiellini, in un’intervista rilasciata a DAZN per ‘Linea Diletta’, ha spiegato come per lui l’addio di CR7 non abbia rappresentato propriamente una sorpresa.

“Che in estate potesse andare via l’avevo percepito perché secondo me eravamo arrivati ad un punto del rapporto in cui Cristiano aveva bisogno di nuovi stimoli e di una squadra che giocasse per lui, perché quando trova una squadra del genere lui è sempre decisivo e l’ha dimostrato anche in questo mese. Non mi sorprende perché l’ha dimostrato in tutto il corso della sua carriera ed anche nei tre anni che stato con noi”.

La Juventus ha iniziato un percorso che punta anche al ringiovanimento della rosa e questo potrebbe aver spinto Ronaldo a cercare un’alternativa.

“Qui alla Juventus è in atto un programma di ringiovanimento e di ripartenza. Chiaro che se Ronaldo fosse rimasto sarebbe stato un valore aggiunto e lo avremmo sfruttato volentieri, ma poteva anche starci che decidesse lui di ripartire da una squadra più concentrata sul presente piuttosto che sul futuro”.

L’unico rammarico di Chiellini è quello che la trattativa per il suo trasferimento allo United non si sia chiuso qualche settimana prima.