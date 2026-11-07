Come vedere Chicago Fire FC-Columbus Crew con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 Soldier Field

Il Chicago Fire FC ospita il Columbus Crew al Soldier Field in una sfida di MLS della Eastern Conference che conta molto per entrambe le squadre, mentre la stagione regolare volge al termine.

Il Chicago Fire di Gregg Berhalter è quarto nella Eastern Conference e ha già conquistato un posto nei playoff, ma vorrà migliorare il rendimento in casa e trovare slancio per chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi.

Nell’ultima partita, il Chicago Fire ha battuto i Colorado Rapids 2-4 in trasferta: un risultato che ha interrotto un periodo di rendimento altalenante e ha dato alla squadra una tempestiva iniezione di fiducia in vista di questa sfida.

Il Columbus Crew arriva a Chicago in un buon momento. La squadra di Laurent Courtois ha vinto tre delle ultime quattro partite di MLS, tra cui il netto 3-0 contro il DC United e il 4-2 sul Toronto FC, e cercherà di risalire dall’ottavo posto nella classifica della Eastern Conference.

Il rendimento in trasferta del Columbus Crew è stato particolarmente brillante. Le vittorie sui campi di FC Dallas e FC Cincinnati nelle ultime settimane mostrano una squadra a proprio agio lontano da casa, che porterà questa fiducia al Soldier Field.

Robert Lewandowski resta il punto di riferimento dell’attacco di Chicago. L’attaccante polacco è stato in cima alla classifica delle vendite di maglie della MLS in questa stagione, a conferma del suo status di uno dei volti più riconoscibili del campionato. Il suo contributo sarà fondamentale per le possibilità del Chicago Fire di conquistare i tre punti.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Chicago Fire FC-Columbus Crew in diretta, compresi il canale TV, le opzioni per lo streaming e l’orario d’inizio.

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