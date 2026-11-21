Come vedere Chicago Fire FC-Charlotte FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 22 nov 2026 - 18:30 Soldier Field

Il Chicago Fire FC ospita il Charlotte FC al Soldier Field in una partita di Major League Soccer importante per entrambe nella Eastern Conference.

Il Chicago Fire di Gregg Berhalter arriva alla sfida con due vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Nell’ultima uscita ha subito una sconfitta di misura contro il Columbus Crew. La squadra ha dimostrato di saper mettere in difficoltà gli avversari in trasferta, segnando quattro goal ai Colorado Rapids nell’ultima gara fuori casa, ma deve ancora trovare continuità tra le mura amiche.

Il Charlotte FC di Dean Smith arriva in Illinois dopo aver raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La squadra di Smith ha mostrato un’ottima vena offensiva, segnando undici goal in questo periodo, anche se il 3-3 contro l’Inter Miami CF nell’ultima gara ha evidenziato il permanere di fragilità difensive.

I precedenti tra i due club aggiungono interesse alla sfida. Il Chicago è in vantaggio negli incontri recenti e il Soldier Field si è rivelato un campo difficile per il Charlotte.

Le due squadre sono vicine in classifica nella Eastern Conference: nessuna delle due può permettersi di prendere questa partita alla leggera. I punti in palio hanno un peso notevole.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere Chicago Fire FC-Charlotte FC in diretta.

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