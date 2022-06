Chi trasmette la Premier League 2022/23: Sky o DAZN dove vederla in diretta tv e streaming

Tutte le informazioni per seguire il campionato inglese 2022/2023 in diretta tv e streaming: una stagione da urlo da vivere tutto d'un fiato.

Il campionato più importante del mondo, quello più ricco e maggiormente seguito del globo. Anche nel 2022/2023 la Premier League è il must per gli amanti del calcio, grazie alla presenza di diverse squadre pronte a dare spettacolo per il titolo di Campione.

Dal Manchester City al Liverpool, passando per il Chelsea e il Tottenham, le grandi d'Inghilterra si daranno battaglia da agosto a giugno. E se ci fosse una sorpresa? Non resta che seguire tutto d'un fiato la stagione per capire chi solleverà il trofeo al termine della stessa.

CHI TRASMETTE LA PREMIER LEAGUE 22/23?

L'emittente satellitare ha l'esclusiva per il campionato inglese nella stagione 2022/2023. Per seguire le grandi sfide del torneo britannico basterà via via sintonizzarsi sui canali scelti in diretta tv o in alternativa streaming, utilizzando una delle due app: Sky Go o NOW Tv.

COME VEDERE LA PREMIER IN TV E STREAMING

Settimana dopo settimana si conoscerà la copertura tv di SKY per l'annata di Premier League 2022/2023. Diversi i canali che trasmettono in diretta esclusiva le gare del campionato inglese, visibili negli stessi anche in streaming scaricando l'app SKy Go o NOW Tv disponibile su tablet, cellulare, notebook o pc.

PREMIER LEAGUE IN CHIARO

Per la stagione 22/23 non è prevista una trasmissione in chiaro e dunque gratis per tutti delle gare di Premier League. La Champions, ad esempio, è trasmessa da Mediaset in chiaro durante la stagione una volta a settimana. La Coppa Italia, invece, continuerà ad essere disponibile per tutit senza sottoscrivere abbonamenti.