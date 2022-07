Chi trasmette la Serie C 2022/2023: Sky, DAZN o Rai, dove vedere il campionato in diretta tv e streaming

Tutte le informazioni per seguire la Serie C in diretta tv e streaming nella stagione 22/23: diritti e programmazione per l'annata.

La Rai si è assicurata i diritti delle prossime tre stagione di Serie C. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha annunciato l'accordo raggiunto per le partite trasmesse in chiaro.

"La Lega Italiana Calcio Professionistico, con riferimento alla procedura competitiva per la licenza del Pacchetto 1 ”Nazionale Free”, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26 luglio 2022, ore 18:00, vista l’offerta per l’acquisizione del pacchetto pervenuta da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e considerato che la stessa è di importo corrispondente a corrispettivi minimi indicati per la licenza del Pacchetto (da intendersi come l’importo netto che la Lega Pro avrà diritto di incassare), comunica che, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 9/2008 e alle Linee Guida approvate con delibera del 23 giugno 2022 n. 215/22/CONS dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il provvedimento del 14 giugno 2022 dall’Autorità per la Concorrenza e il Mercato, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è l’Operatore Nazionale assegnatario della licenza dei diritti audiovisivi relativi al Pacchetto 1 “Nazionale Free”".

DOVE VEDERE LA SERIE C IN CHIARO

Il pacchetto in questione riguarda la trasmissione in diretta del posticipo del lunedì sera delle 20:30. Qualora la Lega Pro dovesse decidere che le gare di tali giornate si svolgano in contemporanea, la data e l’orario potranno essere diversi da quello del lunedì sera.

La Rai non potrà trasmettere più di quattro gare di regular season di ciascuna società sportiva. Tra le sfide sono incluse anche quelle dei playoff, in particolare una sfida in diretta per turno della sola prima fase dei playoff (primi due turni di gioco dopo la regular season). Le gare saranno selezionate a propria discrezione dalla Lega Pro tenendo in considerazione le indicazioni ricevute dalla Rai.

Inoltre, l’emittente potrà trasmettere un match per turno a partire dalla seconda fase dei playoff, selezionati a propria discrezione dalla Lega tenendo in considerazione le indicazioni ricevute sempre dalla Rai. Qualora un turno preveda sia gara di andata sia gara di ritorno, per turno si intende separatamente la sola gara di andata e la sola gara di ritorno.

DOVE VEDERE COPPA ITALIA DI SERIE C E SUPERCOPPA DI SERIE C

Il pacchetto acquistato dalla Rai riguarda anche la Coppa Italia di Serie C e la Supercoppa di Serie C, che saranno trasmette in diretta su Digitale Terrestre, Satellitare e Internet e Mobile.

Per quanto concerne la Coppa Italia, i diritti comprendono una gara in diretta per turno eliminatorio per i turni eliminatori degli ottavi di finale, quarti di finale e semifinale e la diretta della finale di andata e di ritorno. Per i turni che prevedono sia gara di andata sia gara di ritorno, per turno si intende una sola gara tra andata e ritorno.